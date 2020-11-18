Новый городской кроссовер от Рено: очень короткий!

Длина новинки не превышает четырех метров, а главным конкурентом станет Suzuki Jimny.

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Кроссоверов много не бывает! Автомобили становятся все больше и больше с каждым новым поколением. То, что 20 лет назад считалось автомобилем среднего размера, теперь не более чем компакт. Небольшие автомобили — вымирающая порода, но есть несколько исключений.

В Японии существуют кей-кары — автомобили длиной 3,4 метра. Их владельцы пользуются налоговыми и страховыми льготами. Это, например, Suzuki Jimny (хотя международная версия внедорожника больше). Есть класс налогосберегающих машин и в Индии, где их длина не должна превышать 4 метров. И этот сегмент в последние годы пользуется невероятным спросом. Поэтому автопроизводители порой делают малышей.

Renault представил субкомпактный кроссовер Kiger, который планирует продавать во второй по численности населения стране мира — Индии. Автомобиль на снимке на 33 см короче нашего Каптюра и выглядит футуристично, но в компании заявляют, что серийная модель будет почти такой же, но без 19-дюймовых колес и «умных» фар. Вероятно, исчезнут и неоново-зеленые акценты, а также накладки на колесных арках.

Фотографий салона пока нет, но ожидается, что он будет похож на интерьер другого кроссовера для Индии — Triber. Машина построена на платформе CMF-A +, а ее дорожный просвет достигает 210 мм, что было бы актуально и в России.

Оснащаться кроссовер будет литровым двигателем как с турбиной (95 л.с.), так и без (72 л.с.), а также механической или автоматической коробками передач.

Renault Kiger будет выпускаться не только для Индии. Также его планируют продавать и в других развивающихся странах. Не исключено, что модель может появиться и в России.

Также компания Renault выводит на мировой рынок новое поколение фургонов и минивэнов Trafic.

Фото: Renault