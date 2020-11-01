Смотрите, как Mercedes-AMG GT Black Series ставит рекорд Нюрбургринга

Быстрее, чем Lamborghini Aventador SVJ, причем сразу на секунду с лишним!

Очередной рекорд Нюрбургринга пал: круг по «Зеленому аду», так называемой Nordschleife, Северной петле трассы, Mercedes-AMG GT Black Series преодолел за 6 минут 43 секунды, оказавшись быстрее, чем Lamborghini Aventador SVJ на 1,354 секунды. Отметим, что это рекорд для машин, выпускающихся серийно. Автомобилем с 720-сильным битурбированным V8 управлял гонщик Маро Энгелем, настройки шасси были выставлены максимально агрессивные, а шины — стандартные для этого автомобиля Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO.

Тем не менее, Энгелем сравнил поведение машины со своим Mercedes класса GT3, на котором он участвует в гонках, сказав, что на некоторых участках Black Series позволил развить даже более высокую скорость, чем построенный для спорта болид, пишет Car and Driver. У обеих машин очень схожий аэродинамический обвес, и на рекордном автомобиле он сработал по-настоящему здорово: «Впечатляет, сколько прижимной силы генерирует Black Series и насколько уверенно управляется даже на абсолютном пределе», — отметил пилот после финиша.

Круг этого Mercedes-AMG GT Black Series действительно смотрится здорово, но эксперты предрекают скорый захват рекордов Нюрбургринга электромобилями.

Недавно к трассе «пристреливался» чемпион Ф-1 Нико Росберг на электрическом Porsche Taycan, а чуть ранее этот электромобиль схлестнулся в «Зеленом аду» с Tesla Model 3.

Фото: Mercedes-AMG

Видео: Youtube, канал Mercedes-AMG