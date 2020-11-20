50 мешков гравия: усиливаем «зацеп» Жигулей

Известно, что если на заднеприводном автомобиле добавить веса сзади (на пятно контакта), то сцепление с дорогой становится лучше. Но насколько лучше? «Гараж 54» провел зимний эксперимент.

«Гараж-54» провел новый эксперимент — с зацепом. Старенькие Жигули загружали мешками с щебнем, чтобы увеличить сцепление с дорогой. Испытания проводили с разным количеством груза, подбирая оптимальный. Один-два мешка в багажнике позволили автомобилю с легкостью тронуться в горку, и мужчины решили проверить версию — чем больше мешков, тем лучше сцепление с дорогой. Максимальный вес — 2,5 тонны, показал, что так это не работает — двигателю не хватило мощности все утащить.

В итоге пришли к выводу: дозагруз — эффективный способ повысить «зацеп» на заднеприводном автомобиле, но тут главное — не переборщить. Ведь дозагруз — это еще и дополнительный расход бензина, и нагрузка на ходовую часть. Поэтому «Гараж 54» советует: догружайте тачки, но ищите свой (оптимальный) вес для лучшего зацепа.

Видео: YouTube