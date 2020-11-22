Так он еще и плавает?! Очень странный пикап Monstermax

Как правило, когда мы слышим, что кто-то заехал в море или в реку, все заканчивается плачевно. Но не на этот раз. Monstermax — это нелепый пикап с восемью массивными шинами (по четыре на каждой из двух осей). Эти шины и делают автомобиль плавучим транспортным средством.
В начале видео к автомобилю подъезжает шериф, которому не нравится, что пикап съезжает в воды Мексиканского залива. Но… Monstermax зарегистрирован как гидроцикл, поэтому спуск на воду не нарушает местные законы.
Протекторы внедорожных шин работают как маленькие лопасти, словно у гребного колеса парохода. Поворачивая колеса, автомобиль меняет направление движения, будто на суше. К сожалению, пикап плывет очень медленно, но у водителя есть приятель с катером, который не отказывается взять его на буксир. Гигантский плавающий пикап привлек к себе много внимания.
Управление такой штукой — сомнительное удовольствие. Из-за недостатка маневренности водитель чуть не врезался в одну из опор моста. Подъем на лодочную рампу тоже оказался непростым.
- Среду для передвижения нужно выбирать внимательнее. Вот что может произойти, если заехать, например, на поле для гольфа. доверившись подсказкам навигатора.
Фото, видео: Youtube