Так он еще и плавает?! Очень странный пикап Monstermax

Эта машина не различает дорог и может спокойно кататься даже по Мексиканскому заливу. Но очень медленно.

Материалы по теме Полет машины на фоне заката — это было красиво!

Как правило, когда мы слышим, что кто-то заехал в море или в реку, все заканчивается плачевно. Но не на этот раз. Monstermax — это нелепый пикап с восемью массивными шинами (по четыре на каждой из двух осей). Эти шины и делают автомобиль плавучим транспортным средством.

В начале видео к автомобилю подъезжает шериф, которому не нравится, что пикап съезжает в воды Мексиканского залива. Но… Monstermax зарегистрирован как гидроцикл, поэтому спуск на воду не нарушает местные законы.

Протекторы внедорожных шин работают как маленькие лопасти, словно у гребного колеса парохода. Поворачивая колеса, автомобиль меняет направление движения, будто на суше. К сожалению, пикап плывет очень медленно, но у водителя есть приятель с катером, который не отказывается взять его на буксир. Гигантский плавающий пикап привлек к себе много внимания.

Управление такой штукой — сомнительное удовольствие. Из-за недостатка маневренности водитель чуть не врезался в одну из опор моста. Подъем на лодочную рампу тоже оказался непростым.

Среду для передвижения нужно выбирать внимательнее. Вот что может произойти, если заехать, например, на поле для гольфа. доверившись подсказкам навигатора.

Фото, видео: Youtube