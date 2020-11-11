Грузовик на поле для гольфа: когда тупо верил навигатору...

Водитель службы доставки Amazon застрял в игровом тоннеле.

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Похоже, что водители Amazon готовы доставить вам посылку в любое место, даже если это противоречит здравому смыслу. Они упорно будут следовать указаниям навигатора. Не все, конечно, но герой нашего сюжета — точно.

Его не смутило, что навигатор привел его на поле для гольфа и повел по дороге для гольф-каров. На пути доставщика, управляющего фургоном, оказался тоннель, рассчитанный исключительно на небольшие электромобили игроков. Догадаться о том, что Ford Transit с высокой крышей в него не пройдет, можно было «на глазок». Или засомневаться в том, что машина проедет, и выйти посмотреть, тем более что знака максимальной высоты на тоннеле нет, а это должно было насторожить.

Но навигатор, видимо, уверено сказал «Давайте прямо четверть мили», и водитель дал. Судя по повреждениям, фургон ехал на приличной скорости и смог протиснуться достаточно далеко, плотно прижав передние колеса к дороге.

В итоге фургон запечатал низкий тоннель застряв между зданием гольф-клуба Boulder Pointe в Оксфорде (штат Мичиган, США) и третьей лункой. Чтобы разобраться в ситуации и вызволить фургон из тисков тоннеля, на место происшествия приехали представители департамента шерифа округа Окленд и эвакуатор. Спасательные работы заняли полтора часа.

Но кому нужны фургоны и услуги доставки, если есть маслкар Ford Mustang, на котором можно перевезти целый забор.

Фото: Bill Offer / Boulder Pointe Golf Club