Как увезти на спорткаре больше, чем на пикапе

Все, что вам нужно, — это немного изобретательности и решимость.

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Эта фотография была сделана во Флориде (США), недалеко от трейлерного парка. На снимке серебристый Ford Mustang везет десятки стальных труб и рулоны сетки-рабицы. Непонятно, почему владелец Мустанга не воспользовался другим автомобилем, но с задачей он, определенно, справился.

Некоторые трубы привязаны веревками сбоку видавшего виды автомобиля. Еще больше труб торчит из багажника маслкара. Видимо, они просунуты в салон. А рулоны сетки, кажется, просто уложены на крышу и торчащие сзади трубы.

Такая перевозка — личное дело владельца машины, но нам очень жаль Мустанг, на котором появится множество новых царапин и вмятин. Автомобиль, конечно, выглядит далеко не новым. Например, у него сильно помята арка правого заднего колеса, что говорит о странном отношении владельца маслкара к этой легенде американского автопрома.

У другого Форда владелец умудрился сточить ведущие колеса, диски и рычаги.

Фото: reddit.com