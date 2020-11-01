Как увезти на спорткаре больше, чем на пикапе

Эта фотография была сделана во Флориде (США), недалеко от трейлерного парка. На снимке серебристый Ford Mustang везет десятки стальных труб и рулоны сетки-рабицы. Непонятно, почему владелец Мустанга не воспользовался другим автомобилем, но с задачей он, определенно, справился.
Некоторые трубы привязаны веревками сбоку видавшего виды автомобиля. Еще больше труб торчит из багажника маслкара. Видимо, они просунуты в салон. А рулоны сетки, кажется, просто уложены на крышу и торчащие сзади трубы.
Такая перевозка — личное дело владельца машины, но нам очень жаль Мустанг, на котором появится множество новых царапин и вмятин. Автомобиль, конечно, выглядит далеко не новым. Например, у него сильно помята арка правого заднего колеса, что говорит о странном отношении владельца маслкара к этой легенде американского автопрома.
- У другого Форда владелец умудрился сточить ведущие колеса, диски и рычаги.
Фото: reddit.com