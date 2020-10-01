Срезал в стену: автономный гоночный болид поехал не туда

Вместо того чтобы пройти круг, автомобиль самоубился.

Что бы ни говорили некоторые автопроизводители, полностью автономных транспортных средств до сих пор не существует и, вероятно, они не появятся еще несколько лет. Ездить по шоссе, переулкам и тихим засаженным районам в ясный солнечный день очень сложно. Не стоит забывать и про осадки, а также про нервных водителей. Поэтому задача создания автономного автомобиля не из легких. Даже автономная езда по пустому треку может закончиться аварией.

Новое видео показывает, что может пойти не так. Автономный гоночный автомобиль команды SIT Acronis Autonomous Racing проехал всего несколько метров и врезался в отбойник.

Мир автоспорта часто служит испытательным полигоном для новых автомобильных технологий. Дисковые тормоза, полуавтоматические коробки передач, углеродное волокно и многое другое были испытаны на гоночной трассе, прежде чем стали частью нашей повседневной жизни.

Можно предположить, что разработать автономный гоночный автомобиль проще, чем городской. Но нет. Болиды должны мчаться по гоночной трассе на огромной скорости, принимая решения за сотые доли секунды. Пока это трудновыполнимо.

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Фото, видео: Youtube