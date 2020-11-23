В России подорожали почти все Kia

Прибавили цены на 11 моделей Kia из 17, представленных в России.

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В ноябре подорожали на 10–30 тыс. руб., то есть на 0,7–2,5% относительно прежней стоимости 11 моделей Kia, сообщает портал «Цена Авто».

Это уже вторая прибавка за осень, в октябре автомобили Kia также выросли в цене на 10–30 тыс. рублей.

Так, на 30 тыс. рублей подорожали модели Ceed, Ceed SW, K5, ProCeed, Xceed, на 15 тыс. рублей выросли ценники у Cerato, Picanto, Seltos, Soul, на 25 тыс. рублей стали дороже комплектации Sportage и на 10 тыс. рублей — Rio.

Теперь цены на Ceed начинаются от 1 249 900 рублей, Ceed SW — 1 279 900 рублей, Cerato — 1 204 900 рублей, K5 — 1 549 900 рублей, Picanto — 754 900 рублей, ProCeed — 1 654 900 рублей, Rio — 819 900 рублей, Seltos — 1 164 900 рублей, Soul — 1 084 900 рублей, Sportage — 1 544 900 рублей и Xceed — 1 549 900 рублей.

Согласно статистике AEB, с января по октябрь в России было реализовано 160 694 легковых автомобиля Kia, это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля марки Kia в продажах на нашем рынке составляет 13,5%. Самыми популярными моделями у нас стали Rio и Sportage.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС