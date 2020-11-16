Kia объявила российские цены на кросс-хэтч Rio Х

Два привычных двигателя, ряд характерных деталей и сразу девять вариантов комплектации.

Материалы по теме Обновленный Kia Rio X: старт производства

Компания Kia озвучила комплектации и цены на новый кросс-хэтчбек. Как известно, теперь он позиционируется не как модификация Rio, а как самостоятельная модель, сменившая имя: вместо Rio Х Line, продававшегося с 2017 года, — Rio X.

Автомобиль можно отличить от седана по решетке радиатора и бамперу, фонари у «икса» также собственные. Также в списке оригинальных элементов черные рейлинги, спойлер, накладки дверей и колесных арок. Колеса — 15 или 16 дюймов, четыре варианта колесных дисков.

По габаритам Rio X на 145 мм короче седана (длина хэтчбека составляет 4275 мм), на 10 мм шире и на 65 мм выше. Объем багажника — 370 литров, спинка складывается в пропорции 60/40. Двигатели те же: 1,4 литра (100 л.с., 132 Нм) и 1,6 литра (123 л.с., 156 Нм), работающие с 6-ступенчатой МКП или с 6-ступенчатым автоматом.

В базовой комплектации Comfort у машины будет обогрев передних сидений и руля, аудиосистема с радио и USB и стальные 15-дюймовые диски. С двигателем 1,4 л и МКП такая машина стоит 944 900 рублей, с АКП — 984 900 рублей. С двигателем 1,6 л и МКП — 969 900 рублей, а с АКП — 1 009 900 рублей.

Вторая по оснащенности версия — Luxe имеет климат-контроль (вместо кондиционера), обогрев форсунок омывателя, модуль Bluetooth, задний парктроник и полноразмерную запаску вместо докатки. С мотором 1.6 и МКП комплектация стоит 1 004 900 рублей, а с АКП — 1 044 900 рублей.

В версии Style появляются красные рейлинги, молдинг на решетке и отделка ниш противотуманных фар, темное покрытие 15" дисков, особая отделка сидений, руля, селектора КП, декоративная накладка на панели. Из оснащения — мультимедиа с дисплеем 8", поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и камерой заднего вида, дисковые задние тормоза, светодиодные ходовые огни и задние фонари. Цена на машину с двигателем 1.6 с АКП — 1 099 900 рублей.

Комплектация Prestige отличается поворотниками в корпусах зеркал, хромированными ручками, подлокотником между сиденьями, обогревом задних сидений, боковыми подушками и шторками безопасности, третьим подголовником на заднем ряду, наличием круиз-контроля и электроскладывания зеркал, 6 динамиками аудиосистемы и USB-разъемом для задних пассажиров. Цена — 1 149 900 рублей.

В топ-версии Premium у кросс-хэтча 16-дюймовые диски (шины 195/55) на легкосплавных дисках, светодиодные фары со статической подсветкой поворотов, антенна-плавник, отделка сидений экокожей, электрорегулировка поясничной поддержки на водительском сиденье, бесключевой доступ Smart Key, запуск с кнопки (двигатель можно запустить дистанционно с ключа, находясь на расстоянии 30–50 м, время прогрева перед поездкой — 10 минут), бесконтактное открывание багажника, передние парктроники, обновленная навигация, панель Supervision. Цена — 1 239 900 рублей.

Российские дилеры Kia начнут продажи хэтчбека Rio X с 1 декабря 2020 года.

А обновленный седан Kia Rio уже можно купить.

Фото: Kia