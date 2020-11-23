«Помощник ОСАГО» для оформления ДТП теперь доступен везде

С помощью этого приложения можно оформить аварию прямо на месте со смартфона без вызова ГИБДД.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что после успешного теста приложение «Помощник ОСАГО» заработало во всех регионах России.

«Важно, что приложение, которое уже облегчило жизнь тысячам автомобилистов пяти пилотных регионов, начнет работать на всей территории России. Причем оно станет доступно автовладельцам как раз тогда, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна из-за эпидемии коронавируса», — передают РИА Новости слова президента РСА Игоря Юргенса.

С ноября прошлого года эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» проводили в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской и Ленинградской областях. Водители этих регионов могли оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД через приложение. Эксперимент признали успешным, и приложение внедрили по всей России.

Оформить электронный документ можно даже если у водителей есть разногласия. Раньше с помощью приложения в таких ситуациях только фиксировали ДТП, а оформляли все равно в бумажном виде.

Заполняется электронный документ через приложения за 15 минут, так как данные о водительском удостоверении и ОСАГО поступают из личного кабинета водителя на портале Госуслуг и из АИС ОСАГО. Участники должны их проверить, сфотографировать место происшествия и далее, следуя подсказкам, внести иные данные, которые нужны страховщикам.

Это приложение разработали Банк России и РСА при поддержке Минцифры.

Недавно мы провели опрос и поинтересовались у наших читателей, если ОСАГО подорожает в два раза, будут ли они страховаться?

Фото: Ведомости/ТАСС