Машины с пробегом будут дорожать до весны

Также на вторичном рынке сменились лидеры — ВАЗы и Лады больше не возглавляют рейтинг.

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Аналитики Авто.ру подсчитали, что с начала 2020 года стоимость подержанных автомобилей увеличилась на 16%, немного опередив рост цен на новые машины, который в среднем составил 15%. Ожидается, что стоимость автомобилей с пробегом продолжит расти до весны 2021 года или до тех пор, пока не будет отыграна девальвация в размере 30%.

Больше других подорожал Mercedes—Benz E—класса, средняя цена которого увеличилась на 23%, достигнув 1,2 млн рублей. 12% к стоимости прибавила и Toyota Camry, средняя цена которой сегодня составляет 1,1 млн рублей. Kia Rio и Skoda Octavia стали дороже на 11%, увеличив свою среднюю стоимость до 577 200 и 598 100 рублей соответственно. Самая востребованная модель Ford Focus подорожала всего на 5%, а ее средняя цена достигла 372 500 рублей. На 4% дороже стала и Opel Astra (383 200 рублей). В цене прибавил даже ВАЗ-2107 и теперь в среднем стоит 64 900 рублей. Что на 8% больше, чем в начале года.

Некогда лидер вторичного рынка Lada 2114 (Samara) не только уступила позиции, но и стала дешевле на 2%. Средняя цена автомобиля сегодня составляет 106 800 рублей. Снизились цены и на Лады Приоры (на 3%), которые в среднем стоят уже 209 900 рублей.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС