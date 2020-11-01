Посчитали, сколько месяцев мы копим на б/у авто

Сравнили среднюю зарплату жителей страны со средней стоимостью подержанного автомобиля.

Эксперты выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль, полностью откладывая зарплату одного из них. Для этого среднюю зарплату жителей страны, рассчитанную по итогам третьего квартала 2020 года, сравнили со средней стоимостью подержанного автомобиля за тот же период. Вышло, что в среднем в России семейной паре, в которой оба супруга работают, потребуется на это 8 месяцев и 21 день , рассказали специалисты «Авито Авто».

Эксперты отмечают, что средняя стоимость подержанного автомобиля в России в третьем квартале выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. В среднем подержанный автомобиль в третьем квартале стоил 300 000 рублей . Однако повышение средней цены автомобилей на вторичном рынке было отчасти компенсировано ростом средней зарплаты: в третьем квартале, по данным «Авито Работа», средний размер заработной платы за месяц в России составил 34 499 рублей — на 15% больше, чем в третьем квартале 2019 года.

Быстрее всего накопить на покупку собственного автомобиля смогут семейные пары из Барнаула и Омска. В Барнауле на это потребуется 6 месяцев и 10 дней, в Омске — 7 месяцев и 7 дней. В этих городах средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке оказалась заметно меньше средней по стране: в Барнауле — 190 000 рублей, а в Омске — 217 000 рублей.

Дольше всего копить на автомобиль семейным парам из Иркутска,Тольятти и Самары. Средняя стоимость автомобиля тут не особо отличается от средней по стране, а вот размер зарплаты ниже и составляет по 30 000 рублей для каждого из городов.

В Москве на то, чтобы накопить на автомобиль, у семейной пары уйдет 8 месяцев и 5 дней, а в Санкт-Петербурге — 8 месяцев и 23 дня.

В этом исследовании россияне назвали свои любимые автомобильные бренды.



Рейтинг городов по сроку накопления суммы, равной стоимости автомобиля (третий квартал 2020 года)

№ Город Средняя стоимость автомобиля, руб. Период накопления, месяцев и дней 1 Барнаул 190 000 6 месяцев 10 дней 2 Омск 217 000 7 месяцев 7 дней 3 Москва 449 000 8 месяцев 5 дней 4 Воронеж 255 000 8 месяцев 7 дней 5 Ульяновск 250 000 8 месяцев 10 дней 6 Екатеринбург 295 000 8 месяцев 13 дней 7 Челябинск 255 000 8 месяцев 15 дней 8 Волгоград 240 000 8 месяцев 17 дней 9 Саратов 240 000 8 месяцев 17 дней 10 Тюмень 300 000 8 месяцев 17 дней 11 Краснодар 307 000 8 месяцев 23 дня 12 Санкт-Петербург 395 000 8 месяцев 23 дня 13 Ижевск 270 000 9 месяцев 0 дней 14 Красноярск 315 000 9 месяцев 0 дней 15 Новосибирск 315 000 9 месяцев 0 дней 16 Нижний Новгород 299 000 9 месяцев 2 дней 17 Казань 320 000 9 месяцев 4 дней 18 Уфа 280 000 9 месяцев 10 дней 19 Ростов-на-Дону 283 000 9 месяцев 13 дней 20 Пермь 285 000 9 месяцев 15 дней 21 Самара 299 000 9 месяцев 29 дней 22 Тольятти 299 000 9 месяцев 29 дней 23 Иркутск 300 000 10 месяцев 0 дней

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