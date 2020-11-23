Новая Hyundai Elantra: подробности для России

У автомобиля на нашем рынке будет два мотора и шестидиапазонный автомат.

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«Хендэ Мотор СНГ» объявляет о скором выходе на российский рынок Hyundai Elantra седьмого поколения. Седан выполнен в стилистике «параметрической динамики», где соединены в одной точке три острых линии. У него широкая каскадная решетка радиатора, образующая единое целое с фарами.

В основе автомобиля лежит новая платформа K3 — она легче и прочнее прежней и обладает короткими свесами и низким центром тяжести, что улучшает управляемость автомобиля. Благодаря новой платформе седан получил измененный силуэт, облик четырехдверного спортивного купе с покатой крышей, стал ниже, длиннее и шире предшественника.

На российском рынке седьмое поколение модели представят с двумя атмосферными бензиновыми двигателями Gamma 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI Smartstream (150 л.с.). Оба агрегатируются шестидиапазонным автоматом.

У нас будет четыре комплектации: Base, Active, Elegance и Anniversary. Последняя подготовлена к 30-летней годовщине мирового дебюта Hyundai Elantra первого поколения в 1990 году. Двигатель 1,6 литра предлагается для комплектаций Base и Active, а 2.0 можно заказать в комплектациях Active, Elegance и Anniversary.

Помимо прочего для нового поколения Hyundai Elantra будет предложено несколько пакетов оснащения — как функционального, так и эстетического.

О старте продаж на российском рынке и стоимости всех комплектаций объявят позже. Сейчас продают текущее поколение от 1 235 000 рублей.

Недавно Hyundai выпустил серию изображений будущей версии седана Elantra N Line со спортивным дизайном и улучшенной производительностью.

Фото: Hyundai