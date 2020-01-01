Hyundai выпустил серию изображений будущей версии седана Elantra N Line со спортивным дизайном и улучшенной производительностью.

Материалы по теме Первые изображения Hyundai Elantra N Line

Напомним, суббренд Hyundai N отвечает за заряженные версии серийных моделей, и новая модификация Elantra следует этой традиции — от серийной модели она отличается оснащением, улучшенными настройками шасси и особыми акцентами в дизайне.

Отличительной чертой Elantra N Line, которая также будет продаваться как i30 Sedan N Line на некоторых рынках, например в Австралии, является необычный каскадный дизайн крупной решетки, придающий автомобилю особую выразительность. По обе стороны от решетки расположены характерные стреловидные воздухозаборники, а на самой решетке красуется логотип N Line.

Для новой модели дизайнеры Hyundai разработали серебристо-черные 18-дюймовые колеса особого дизайна. Также у этой модификации другие зеркала, улучшенные тормоза, двойные выхлопные трубы, спойлер на багажнике и задний диффузор.

Автопроизводитель пока не раскрыл детали оснащения Elantra N Line, за исключением того, что было известно еще в апреле — у автомобиля будет двигатель с турбонаддувом. Большая вероятность, что им окажется тот же 1,6-литровый четырехцилиндровый мотор, что и у хэтчбека Elantra GT N Line (также продается как i30 N Line), мощность которого 201 л.с. и который агрегатируется 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Также вероятно, что Hyundai внесет ряд изменений в шасси, чтобы улучшить управляемость автомобиля.

Ожидается, что премьера Hyundai Elantra N Line состоится в ближайшие месяцы.

Hyundai показала свежие тизеры Elantra N Line Hyundai выпустил серию изображений будущей версии седана Elantra N Line со спортивным дизайном и улучшенной производительностью. Hyundai показала свежие тизеры Elantra N Line

А фотошпионы засняли на тестах высокопродуктивную версию N кроссовера Kona.

Фото: Hyundai