Как мог бы выглядеть современный DeLorean DMC-12

В некотором смысле DeLorean DMC-12 выдержал испытание временем — мы до сих пор с теплотой вспоминаем его, снявшегося в ставшей культовой трилогии «Назад в будущее».
Поскольку модели совсем скоро исполнится 40 лет, автомобильный дизайнер Анхель Герра решил нарисовать современную версию спорткара.
Естественно, современный DeLorean DMC-12 — это полностью электрический автомобиль со стильным дизайном, в котором присутствуют угловые акценты.
Но «угловатость» — не единственный намек на оригинальный DMC-12. У автомобиля остались двери в стиле «крыло чайки», колеса со множеством спиц и треугольные боковые задние стекла — они стали меньше, из-за чего силуэт машины получился более стремительным, чем у исходника.
Несмотря на олдскульную решетку на заднем стекле, дизайн кормы спорткара абсолютно современный. Здесь представлены светодиодные задние фонари в виде сплошной горизонтальной линии, а также огромный диффузор.
Даже надпись «DeLorean» на заднем бампере осталась на своем месте, но она уже не такая крупная, как на оригинальном DMC-12, и светится.
Среди примечательных особенностей концепта — вентилируемый капот, передний сплиттер и полоска светодиодных огней по периметру кузова.
Герра дал некоторые пояснения своим рисункам. Например, он рассказал, что его концепт длиннее, шире и выше оригинала. Длина нарисованного автомобиля составляет 4780 мм, ширина — 2045 мм, а высота — 1143 мм. Для сравнения, габариты оригинального спорткара составляли 4267 мм, 1988 мм и 1140 мм соответственно.
Новый DeLorean оснащен двумя электродвигателями, которые стоят на задних колесах, и системой автономного управления — в черной полоске на кузове спрятаны камеры и датчики.
Следует отметить, что это независимое видение автомобиля частным дизайнером, которое никак не связано с DeLorean Motor Company или фильмами трилогии «Назад в будущее».
- Не исключено, что вскоре бренд DeLorean будет возрожден и в продаже появятся автомобили этой марки.
Изображения: Анхель Герра