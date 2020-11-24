Как мог бы выглядеть современный DeLorean DMC-12

Модель вот-вот отметит свое 40-летие. Во что бы она превратилась, не прекратись ее выпуск?

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В некотором смысле DeLorean DMC-12 выдержал испытание временем — мы до сих пор с теплотой вспоминаем его, снявшегося в ставшей культовой трилогии «Назад в будущее».

Поскольку модели совсем скоро исполнится 40 лет, автомобильный дизайнер Анхель Герра решил нарисовать современную версию спорткара.

Естественно, современный DeLorean DMC-12 — это полностью электрический автомобиль со стильным дизайном, в котором присутствуют угловые акценты.

Но «угловатость» — не единственный намек на оригинальный DMC-12. У автомобиля остались двери в стиле «крыло чайки», колеса со множеством спиц и треугольные боковые задние стекла — они стали меньше, из-за чего силуэт машины получился более стремительным, чем у исходника.

Несмотря на олдскульную решетку на заднем стекле, дизайн кормы спорткара абсолютно современный. Здесь представлены светодиодные задние фонари в виде сплошной горизонтальной линии, а также огромный диффузор.

Даже надпись «DeLorean» на заднем бампере осталась на своем месте, но она уже не такая крупная, как на оригинальном DMC-12, и светится.

Среди примечательных особенностей концепта — вентилируемый капот, передний сплиттер и полоска светодиодных огней по периметру кузова.

Герра дал некоторые пояснения своим рисункам. Например, он рассказал, что его концепт длиннее, шире и выше оригинала. Длина нарисованного автомобиля составляет 4780 мм, ширина — 2045 мм, а высота — 1143 мм. Для сравнения, габариты оригинального спорткара составляли 4267 мм, 1988 мм и 1140 мм соответственно.

Новый DeLorean оснащен двумя электродвигателями, которые стоят на задних колесах, и системой автономного управления — в черной полоске на кузове спрятаны камеры и датчики.

Следует отметить, что это независимое видение автомобиля частным дизайнером, которое никак не связано с DeLorean Motor Company или фильмами трилогии «Назад в будущее».

Не исключено, что вскоре бренд DeLorean будет возрожден и в продаже появятся автомобили этой марки.

Изображения: Анхель Герра