Компания, которой принадлежит имя DeLorean, собирается начать производство обновленной модели DMC-12 уже в следующем году.

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В 2016 году ныне находящаяся в собственности США компания DeLorean Motor Company объявила о намерении выпустить ограниченное количество «новых» DMC-12, оснащенных современными системами. Проект до сих пор не осуществился из-за проблем с законами, регламентирующими выпуск мелкосерийных моделей автомобилей, но, кажется, мы их увидим через год-полтора.

После некоторой доработки законов американским производителям мелкосерийных машин будет позволено выпускать и продавать до 325 автомобилей в год. Этих машин не коснутся нормативы по безопасности, и краш-тесты им не потребуются.

Проект DeLorean заморозили после введения сертификации абсолютно всех автомобилей и обязательных краш-тестов в 2015 году. SEMA подала иск против принявшей данное решение Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) в октябре 2019 года. Позже к делу подключилось американское правительство, встав на сторону SEMA.

В декабре прошлого года Национальная администрация безопасности дорожного движения выпустила документ, в котором изложены положения Закона о мелкосерийном производстве автомобилей. Если законопроект пройдет проверку в правительстве США, которая может занять до шести месяцев, обновленный DeLorean DMC-12 появится уже в следующем году — для его производства все готово.

DeLorean Motor Company приобрела активы, а также оставшиеся детали машин DeLorean DMC-12 в 1997 году. Таким образом, каждый «новый» DMC-12 будет выглядеть точно так же, как модели 1980-х годов. Работая на полную мощность, DeLorean Motor Company планирует выпускать от одного до двух автомобилей в неделю, каждый из них будет стоить около 100 000 долларов (примерно 6,2 млн рублей).

В 1980-х годах DeLorean DMC-12 оснащался 2,8-литровым бензиновым двигателем Renault, имеющим мощность 130 л.с. и 207 Нм. Старый двигатель вряд ли будет устанавливаться на новые экземпляры. Ходят слухи, что его заменит новый 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 350 л.с. Какая при этом будет использоваться коробка — неизвестно.

DeLorean также доработает шасси автомобиля, оснастит его современными системами и обновит салон. То есть DMC-12 получит новую подвеску, улучшенные тормоза, современные фары, круиз-контроль, гидроусилитель руля и кондиционер.

Вперед в будущее — новый DeLorean появится в 2021 году Компания, которой принадлежит имя DeLorean, собирается начать производство обновленной модели DMC-12 уже в следующем году. Вперед в будущее — новый DeLorean появится в 2021 году

Увлекательную историю создания автомобиля DeLorean вы найдете здесь.

Фото: Imago / Lars Berg, DeLorean, IMDB