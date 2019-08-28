Назад в будущее: идем смотреть фильм про машину времени DeLorean

История Джона Делореана и его детища, автомобиля DMC-12, — наглядный пример того, что большого таланта и упорства недостаточно для успеха.

Джон Захария Делореан родился в семье рабочего завода Ford и уже в детстве понял, как важно получить правильное образование. Он получил стипендию в Лоуренсовском технологическом институте, закончив его со степенью бакалавра в области машиностроения. В 1952-м Джон поступил в Крайслеровский институт и получил степень магистра.

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Он работал в «Крайслере», потом в «Паккарде», где был соавтором автоматической коробки передач Twin Ultramatic. В 1956 году Джон Делореан переходит в Pontiac — и уже в первые годы работы оформляет больше 200 (!) патентов. В 1961 году Джона повышают до главного инженера.

На этом посту он создает первый настоящий американский «muscle-car» — Pontiac GTO, мгновенно обретший культовый статус. В 1965-м году Делореан — президент компании. Через четыре года его поставили во главе Chevrolet. Но и это был не предел — через три года он дорос до вице-президента General Motors с годовым окладом 650 тысяч долларов — астрономическая сумма для тех лет.

Чего еще желать? Быть президентом всего General Motors? Но через год Джон уходит из компании! Свободолюбивый характер вкупе с нежеланием мириться с корпоративной этикой усиливала любовь к красивой жизни. Такие качества не слишком подходили для главы огромной автомобильной империи — и, по всей видимости, Делореану это ясно дали понять.

В 1975 году он основывает собственную компанию DMC — DeLorean Motor Company. Джону хотелось создать новую автомобильную империю и составить конкуренцию «большой тройке» (GM, Ford и Chrysler). Планировалось выпускать седан, минивэн и 1250-сильный суперкар. А первой ласточкой суждено было стать доступному суперкару DeLorean DMC-12. Число 12 означало предполагаемую стоимость автомобиля — 12 тысяч долларов. Для производства в пригороде Белфаста отгрохали завод площадью 61 тыс. м².

Интерьер правильнее назвать кокпитом — в эффектности он сильно уступал экстерьеру спорткара.

Дизайном будущего суперкара занимался Джорджетто Джуджаро из Italdesign. Техническую начинку, в первую очередь шасси, разработали в Lotus. Сначала планировалось использовать двигатель от Chevrolet Corvette, но переговоры с GM закончились ничем. Заменой выступил новый двигатель PRV (разработанный Peugeot, Renault и Volvo). Рядный, шестицилиндровый, объемом 2,85 литра и мощностью 150 л.с.

В конце 1976-го Билл Коллинз (бывший главный инженер Pontiac) создал первый опытный образец. Автомобиль вышел новаторским — низкий кузов представлял собой каркас из пластика, обшитый панелями из нержавеющей стали. Двери типа «крыло чайки» и колеса разного размера — автомобиль произвел фурор среди публики, и его очень ждали, в первую очередь в США.

Джон Делореан со своей супругой на фоне прототипа 1976-го года.

Первоначальный дизайн почти не претерпел изменений. Но планы начать выпуск автомобилей в 1979 году пришлось нарушить, и DMC-12 добрался до производства только в 1981-м. Разочаровала и сама машина: под революционной внешностью скрывался заурядный автомобиль. Заявленная динамика в 8,5 секунды до 100 км/ч на деле оказалась хуже, максимальная скорость недотягивала до обещанных 200 км/ч, управляемость вызывала много вопросов, а заявленная стоимость в 12 тысяч долларов в итоге выросла вдвое. Таким образом, DeLorean DMC-12 стоил немногим меньше, чем Porsche 911, и дороже Chevrolet Corvette. Проблему усугубляло отвратительное качество сборки и недостаточная надежность.

О расчетных 12 000 автомобилей в год не могло быть и речи. Доверие покупателей таяло на глазах вместе с репутацией молодой компании. Склады были забиты нераспроданными машинами. Но проблемы с качеством и «детскими болячками» потихоньку решались. Казалось, все еще может наладиться. Но... в 1982-м грянул новый гром: Джон Делореан был арестован по обвинению в контрабанде наркотиков!

Конечно, Делореан никогда не отличался скромностью, но это было уж слишком. Многие до сих пор связывают эту историю с попыткой Джона перейти дорогу «большой тройке». Как бы то ни было, он оказался на скамье подсудимых. Имущество компании пустили с молотка, а пресса обрушилась на Делореана. Позже все обвинения были сняты, но банки отказывали в финансировании.

На момент закрытия завода в Белфасте было реализовано около шести тысяч машин, а на складах осталось еще 2000 автомобилей. Конец? Для Джона — да. А вот для самой машины — нет! История спорткара получила неожиданное продолжение.

В 1985 году в мировом прокате выстрелил фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее» (путь на экраны которого, к слову, также был невероятно сложным), где одну из главных ролей исполнил переделанный в машину времени DeLorean DMC-12. Подзабытый суперкар тут же стал культовым, и нераспроданные автомобили разлетелись. Делореаны стали переделываться в машины времени. А интерес к машине не угасает и по сей день. Что уж говорить, если в 2008 году компания DMC Texas не только обеспечивала клиентов запчастями, но даже наладила мелкосерийный выпуск DeLorean по цене 90 000 долларов.

Конечно, судьба Делореана сложилась не так, как он хотел. Но эта грустная история все же получила яркий, хоть и неожиданный финал — его творение стало одной из икон автомобильной истории. Пусть и благодаря популярности фильма «Назад в будущее», а не инженерной конструкции.

29 августа в российский прокат выходит основанный на реальных событиях фильм «Тачка на миллион», где рассказывается история создания автомобиля. Вот трейлер этого фильма:

Конечно, центральной фигурой в кино стал не только автомобиль, но и сам Джон Делореан. Как видно из трейлера, есть в фильме и эпизод с арестом по обвинению к контрабанде наркотиков. Причем сюжет крутится именно вокруг этой истории. Роль Делореана исполнил Ли Пейс, известный широкому зрителю по ролям короля Трандуила в трилогии о Хоббите, а также Ронана в первой части «Стражей Галактики». В фильме «Тачка на миллион» сыграли весьма именитые актеры: Джейсон Судейкис, Джуди Грир и Кори Столл. В США фильм уже вышел и получил довольно лестные отзывы критиков. Любителям автомобилей смотреть обязательно. Остальным — по желанию.

Фото: IMDB, Delorean motor company