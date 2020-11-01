Lada Vesta и Xray получат новые цифровые приборы

Мгновенный запуск, несколько комплектаций, запатентованные скины. Уже есть ориентировочная цена.

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Две модели АВТОВАЗа в ближайшем будущем получат цифровые приборы от независимых разработчиков. Это не заводской элемент, устанавливается не на конвейере, а приобретается и ставится отдельно.

Но разработчик и изготовитель известный: тольяттинская компания Ferrum Group, на сей раз выступающая в кооперации с автомобильным блогером МИТЯDRIVE.

Приборы с TFT-дисплеем будут работать не на Android, как большинство аналогичных узлов, а на операционной системе собственной разработки. Авторы проекта обещают «мгновенный запуск» и работу при температурах до —36°C, пишет Лада.Онлайн. Покупателям предложат четыре комплектации, различающиеся по функционалу и цене. Панель можно будет апгрейдить с помощью запатентованных скинов. Компания уже получила сертификат соответствия на новый приборный щиток.

Продажи простых версий должны стартовать в начале 2021 года, а ближе к концу года появится версия Luxe с изогнутым экраном. В базовую комплектацию будет включен датчик давления в шинах или парктроник (на выбор), а ее цена составит, ориентировочно, 37 700 рублей.

Отметим, что этот вариант цифрового щитка приборов является не единственным для Lada Vesta и Xray. На данный момент доводочные испытания проходят приборы «Тюн-Авто», а панель CMGAISD уже выпускается мелкими сериями.

Фото: Ferrum Group