Цифровая приборка для Vesta и XRAY: уже в продаже

Цена — от 35 000 рублей, но возможны скидки.

Материалы по теме Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta

Российская компания CMGAISD объявила о готовности начать отгрузку товарных образцов цифровой панели приборов для автомобилей Vesta и XRAY. Напомним, это собственная разработка компании, графика которой (т.н. «скин») основана на рендерах независимого дизайнера Алексея Корнилова. В компании сообщают, что первые клиенты начнут получать образцы для тестовой эксплуатации с 7 сентября.

По сути, пока речь идет о штучном производстве, но пакет заказов, судя по активности в официальных аккаунтах компании, уже сформирован. Некоторые пользователи выражают недовольство тем, что сроки поставок предзаказанных приборок несколько раз переносились. Недавно компания опубликовала видеоинструкцию о самостоятельной установке цифровой комбинации приборов на Весту.

По информации в аккаунтах CMGAISD, цена такой приборки для модели Lada Vesta составляет 35 000 рублей, но в случае предоплаты одному из клиентов была обещана скидка, снижающая цену до 27 500 рублей. Есть также данные от производителя о том, что разработан вариант с экраном большего разрешения (1920 х 720), и его цена будет составлять 45 000 рублей.

Права на использование «скина» Алексея Корнилова стоили компании 35 000 рублей, который были собраны с потенциальных покупателей.

Видео: Youtube, канал «Разработки группы CMGAISD»