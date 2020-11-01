Гонки на Жигулях: убраться, выжить, победить (видео)

В Финляндии давно не удивляются тому, что ВАЗы валят. Там об этом знали всегда.

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Ралли в Финляндии — нечто вроде религии. Да и советские Жигули в почете: в 1970-80-х многие финские спортсмены не без успеха выступали на наших автомобилях в младших категориях мирового чемпионата WRC, а также в соревнованиях европейского и национального значения.

С тех пор Lada в Финляндии «прижилась» — на «единичках», «пятерках» и «восьмерках» финны с удовольствием гоняются по сей день. Шикарная видеоподборка от канала JPeltsi как раз посвящена стартам на советской и российской технике в минувшем раллийном сезоне.

За пять с небольшим минут экранного времени нам предлагается полный набор: и примеры шикарного пилотажа, и грубые ошибки с выбором скорости и траектории, и коварные неожиданности, которые невозможно предвидеть заранее... И, конечно, бесподобная реакция местных жителей на вылеты — вы только посмотрите, с каким рвением они помогают попавшим в беду экипажам! Смотреть нужно со звуком: «голоса» этих моторов — ни с чем не сравнимая музыка.

А на российских раллийных трассах в 2021 году появится полноприводная Lada Granta на 340 сил.

Видео: Youtube, канал JPeltsi