Очередная порция шпионских фото, демонстрирующая Kia Sportage, под именем Erlkönig, на тестах в Нюрбургринге.

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Через шесть лет у текущего Kia Sportage появится преемник — производство пятого поколения кроссовера начнется в 2021 году, а фотошпионы застают тестовые автомобили в разных странах, на этот раз в Германии. Это говорит о том, что европейская версия автомобиля становится все ближе, и хотя ее заявили следующей весной, возможно, она состоится даже чуть раньше.

На шпионских фотографиях пятое поколение популярного внедорожника под названием Erlkönig показано во время тест-драйва на Нюрбургринге. Камуфляж довольно плотный, но элементы нового дизайна все же проглядывают: хорошо заметен известный «нос тигра», а благодаря поднимающейся оконной линии вид сбоку стал более динамичным, наружные зеркала заднего вида получили более угловатую форму, а задние фонари, похоже, будут вертикальными. Пока неясно, будет ли сзади сплошная световая полоса.

Интерьер также должен стать заметно более современным, чем раньше: считается, что будут установлены более крупные дисплеи, включая цифровую приборную панель.

Поскольку новый Kia Sportage использует те же технологии, что и недавно представленный Hyundai Tucson, линейка его двигателей также продолжит электрифицироваться. Таким образом, ассортимент будет включать мягкие, полные и подключаемые гибриды, хотя оставят и классические бензиновые и дизельные двигатели. Топ-версией нового Kia Sportage станет подключаемый гибрид мощностью 265 л.с. Пока не известно, будут ли доступны популярные линейки оборудования GT Line и Edition 7.

Этот автомобиль со временем приедет в Россию. Текущий Kia Sportage на российском рынке продается по цене от 1 544 900 рублей до 1 789 900 рублей.

На автосалоне в китайском Гуанчжоу показали обновленный кроссовер Kia Sportage, правда, предназначен он исключительно для китайского рынка. Остается интрига — возьмет ли европейский кроссовер какие-то чарты дизайна азиатского?



Фото: CarPix