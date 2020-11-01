Новый Kia Sportage — премьера все ближе — журнал За рулем

Новый Kia Sportage — премьера все ближе

Очередная порция шпионских фото, демонстрирующая Kia Sportage, под именем Erlkönig, на тестах в Нюрбургринге.

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Через шесть лет у текущего Kia Sportage появится преемник — производство пятого поколения кроссовера начнется в 2021 году, а фотошпионы застают тестовые автомобили в разных странах, на этот раз в Германии. Это говорит о том, что европейская версия автомобиля становится все ближе, и хотя ее заявили следующей весной, возможно, она состоится даже чуть раньше.

На шпионских фотографиях пятое поколение популярного внедорожника под названием Erlkönig показано во время тест-драйва на Нюрбургринге. Камуфляж довольно плотный, но элементы нового дизайна все же проглядывают: хорошо заметен известный «нос тигра», а благодаря поднимающейся оконной линии вид сбоку стал более динамичным, наружные зеркала заднего вида получили более угловатую форму, а задние фонари, похоже, будут вертикальными. Пока неясно, будет ли сзади сплошная световая полоса.

Интерьер также должен стать заметно более современным, чем раньше: считается, что будут установлены более крупные дисплеи, включая цифровую приборную панель.

Поскольку новый Kia Sportage использует те же технологии, что и недавно представленный Hyundai Tucson, линейка его двигателей также продолжит электрифицироваться. Таким образом, ассортимент будет включать мягкие, полные и подключаемые гибриды, хотя оставят и классические бензиновые и дизельные двигатели. Топ-версией нового Kia Sportage станет подключаемый гибрид мощностью 265 л.с. Пока не известно, будут ли доступны популярные линейки оборудования GT Line и Edition 7. 

Этот автомобиль со временем приедет в Россию. Текущий Kia Sportage на российском рынке продается по цене от 1 544 900 рублей до 1 789 900 рублей.

  • На автосалоне в китайском Гуанчжоу показали обновленный кроссовер Kia Sportage, правда, предназначен он исключительно для китайского рынка. Остается интрига — возьмет ли европейский кроссовер какие-то чарты дизайна азиатского?

Фото: CarPix

Новый Kia Sportage — премьера все ближе

Очередная порция шпионских фото, демонстрирующая Kia Sportage, под именем Erlkönig, на тестах в Нюрбургринге.

Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204330Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204334Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204332Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204333Новый Kia Sportage — премьера все ближе
Новый Kia Sportage — премьера все ближе

Очередная порция шпионских фото, демонстрирующая Kia Sportage, под именем Erlkönig, на тестах в Нюрбургринге.

Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204334Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204332Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204333Новый Kia Sportage — премьера все ближе — фото 1204330Новый Kia Sportage — премьера все ближе
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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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