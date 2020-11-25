Незамерзайка, зимние дворники и лопаты: наши запасы на зиму

Аналитики решили выяснить, как автомобилисты готовятся в этом году к зиме.

Через шесть дней наступит зима, и машину к ней, так или иначе, нужно подготовить. Опрос, проведенный Авто.ру, показал, что 91% респондентов меняет к зиме колеса; запасаются незамерзающей жидкостью и при необходимости меняют летний стеклоомыватель на зимний 52% водителей. Укомплектовывают багажник щеткой и лопатой 41% респондентов. Меняют масло и проверяют другие технические жидкости, например, антифриз — 40% автомобилистов.

29% меняют дворники на свежие, с более мягкой резинкой стеклоочистителя, и только четверть респондентов осматривают перед наступлением зимы аккумулятор. Еще меньше водителей проверяют отопитель салона — 20% участников опроса.

Эксперты напоминают, что к зиме также рекомендуется сделать диагностику подвески, рулевого управления и тормозов, так как в гололед малейшие огрехи в их работе могут привести к потере устойчивости и управляемости. Однако, по данным опроса, всего 20% автомобилистов проверяют ходовую часть перед зимним сезоном.

Материалы по теме Меняем фильтры: простые правила, которые нужно знать

13% респондентов отметили, что ремонтируют сколы и подкрашивают царапины на кузове, и это нужно делать, чтобы предотвратить развитие ржавчины. И только 4% участников опроса заделывают трещины и сколы на стеклах. А ведь перепад температур между улицей и прогретым салоном может спровоцировать превращение мелких сколов в неремонтируемые трещины, и стекло придется менять целиком.

Из менее очевидного, но тем не менее важного, про что обычно забывают: стоит хорошо почистить стекла изнутри, так как со временем они мутнеют из-за тонкого налета из жира, грязи и веществ, выделяемых интерьерным пластиком при нагревании на солнце. А зимой видимость из-за большого количества пасмурных дней и так часто бывает недостаточной.

Если автомобиль не новый и вам начало казаться, что салон отапливается медленно, скорее всего, так оно и есть.



Фото: Depositphotos