Боец ММА устроил потасовку в Москве и уехал на красном Porsche

Полиция проверяет дорожный конфликт с участием бойца ММА Ислама Абасова.

В Москве на улице Свободы российский боец смешанного стиля (ММА) Илам Абасов вступил в конфликт с водителем седана Ниссан Тиана. По информации Telegram-канала Baza, конфликт начался из-за парковки — боец припарковал свой Порше, загородив выезд, и даже не оставил номер телефона. Через 20 минут он вернулся с другом, а на месте его уже ждал разгневанный водитель, между прочим, бывший полицейский. Произошла драка, а по сути — избиение, ведь у бойца 6 побед нокаутами в 6 боях и ни одного поражения. После чего Абасов запрыгнул в свой Порше и уехал.

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Пострадавший мужчина обратился с заявлением в полицию, он уверяет, что инициатором конфликта был именно Абасов, но тот вину отрицает, утверждая, что это была провокация. Все участника конфликта опрошены, а полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, ведут доследственную проверку. Если вина спортсмена будет доказана, ему грозит уголовное дело. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде.

Боец MMA Ислам Абасов должен был заменить Анатолия Малыхина и провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship 4 декабря в Сингапуре. Теперь бой отменен.

Справка

Смешанные боевые искусства (MMA — от англ. Mixed Martial Arts) — боевые искусства, часто ошибочно называемые «боями без правил», которые представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств.

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