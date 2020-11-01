МВД аннулирует ваши права: 8 причин

Водительские права будут признаваться недействительными в течение всего десяти рабочих дней, что как бы позволит быстрее получить новое удостоверение.

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В случае истечения срока действия водительского удостоверения или в результате изменений личных данных права должны аннулироваться в течение 10 рабочих дней или двух календарных недель. Об этом говорится в проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Основаниями для начала административной процедуры <…> являются: стечение срока действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца, если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем, невозможно определить визуально, если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые в установленном порядке были признаны подложными», — цитирует ТАСС документ МВД.

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Аннулироваться права будут также при их утере, если владелец заявит об этом в полицию, а также при выявлении медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Факт аннулирования водительского удостоверения в случаях, когда ничто не мешает выдать человеку новое удостоверение, будет считаться основанием для выдачи нового водительского удостоверения. При этом аннулируется не только российское удостоверение, но и выданное на его основании международное.

Могут ли вас наказать, если в протоколе о нарушении будет найдена ошибка? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Артем Житенев/ТАСС