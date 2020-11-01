Документ, составленный с нарушениями, не может быть признан в суде, и нарушителю тогда нечего предъявить.

Материалы по теме Что инспектор должен снимать на видео — разъясняет ВС

Владельца автомобиля Kia Калашова обвинили в том, что он управлял транспортным средством, будучи лишенным прав, и назначили ему 150 часов обязательных работ. А ранее права у него отобрали за отказ от прохождения медосвидетельствования, пишет «Российская газета». И вот он, якобы, снова сел за руль, и это подтвердили два свидетеля. Однако сам автовладелец и его адвокат заявили, что в тот день автомобилем он не управлял, сидел на заднем сиденье, а за рулем была его знакомая. Знакомая этот факт подтвердила. Мировой судья эти показания во внимание не принял, даже несмотря на то, что протокол и его копия, которую выдали Калашову отличались. В копии не было подписи Калашова, не было его подписи и в графе о том, что права и обязанности ему разъяснены, не было и отметок инспектора об отказе от подписи. А вот в оригинале протокола есть запись должностного лица об отказе Калашова от подписи в графе о разъяснении ему прав.

Районный судья тоже не посчитал существенным, что протокол и его копия отличаются, а значит, дополнение в оригинал могли быть внесены позже. Он привел показания допрошенных в качестве свидетелей при рассмотрении дела мировым судьей сотрудников полиции, однако на судебное заседание их не вызывал, причины отличия оригинала и копии протокола об административном правонарушении не выяснил. Более того, он не проверил доводы самого Калашова, который утверждал, что в тот момент не управлял транспортным средством. Он признал слова инспекторов достоверными, поскольку не увидел оснований в них сомневаться.

Верховный суд настаивает, что копия и оригинал протокола должны быть идентичны. Но ни один из судов не проверил, почему эти документы отличаются друг от друга, и не дал оценки этому факту. Конечно, Калашов мог подделать копию сам, но этого никто не устанавливал. Точно также могли позже исправить и оригинал, но и этого никто не устанавливал. Кроме того, слова Калашова и его знакомой вообще не приняли о внимание, посчитав, что показания инспекторов заслуживают большего доверия.

Поскольку решения нижестоящих судов были вынесены с нарушением процессуальных требований, Верховный суд отменил их, а дело направил на повторное рассмотрение в районный суд. Суд решил, что нет оснований не доверять Калашову, если это не подтверждено обстоятельствами дела и документами.

С помощью Верховного суда автовладелица смогла доказать, что ее несправедливо оштрафовали за парковку.



Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС