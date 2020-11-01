Кроссоверы Haval получат мотор 245 л.с. и 9-ступенчатый робот

И двигатель, и коробка с большой вероятностью достанутся российским покупателям.

Материалы по теме Haval запустит в России пять новых моделей

Концерн Great Wall, которому принадлежит марка Haval, начал выпуск турбированных 4-цилиндровых двигателей объемом 2,0 литра с показателями 245 л.с. и 385 Нм, а также 9-ступенчатых преселективных роботов 9DCT.

Новый двигатель прочат третьему поколению кроссовера Haval H6, являющегося первым в череде из пяти моделей, которые бренд должен представить в России до 2023 года. Двигатель легче на 10% и экономичнее на 15%, чем предыдущее поколение, цитируют «Китайские автомобили» официальное сообщение Great Wall. В компании считают, что их мотор будет эффективнее, чем Volkswagen 2.0T (380TSI).

А новая 9-ступенчатая роботизированная трансмиссия 9DCT (с двойным сцеплением, мокрого типа) заменит 7-ступенчатую, которую сейчас ставят на производящиеся в России кроссоверы Haval F7 и F7x. Коробку позиционируют как уникальную: по сравнению с 7-ступенчатой допустимый крутящий момент повышен на 54%, вес снижен на 10%, а габариты уменьшены на 36%. Тесты показали, что расход топлива с этой коробкой снижается на 7%.

Вероятно, что новые двигатели и выпускать будут в России: к 2022 году Haval собирается построить в России завод по производству бензиновых турбомоторов.

Фото: Haval