Идеальная Lada 4x4: мощность 210 л.с., разгон 7,6 секунды

Ее в пору называть Ladayota: внешность российская, а под ней — целая коллекция имен моделей японского бренда.

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«Мотор бы ей помощнее», — наверное, самая частая реплика на форумах владельцев Lada 4x4 и Niva. Также посчитал и умелец под ником BuPTyo3 из Барнаула, автор проекта этой Lada 4x4, решив оснастить отечественный внедорожник 1999 года выпуска 2,0-литровым 210-сильным бензиновым двигателем 3S-GE от спортседана Toyota Altezza.

Сначала пару двигателю составила «родная» 6-ступенчатая МКП, соединяющаяся с раздаточной коробкой от Lada 4x4, от которой момент передавался на штатные «нивовские» передний редуктор и задний мост. Но через год стало понятно, что запаса прочности у конструкции нет, и на автомобиле появилась «пятиступка» (в моноблоке с раздаткой) от минивэна Toyota Town Ace Noah, передний редуктор Toyota Town Ace CR31, привод передних колес, ступицы и задний мост Toyota Estima, передний кардан от Toyota Granvia, а задний — от Toyota Hiace.

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Тормоза — комбинация узлов Toyota Celsior, Estima и Altezza. Автомобиль также получил целую серию доработок подвески, головного света и электрооборудования. В салоне появились кожаные сиденья BMW, а кузов был полностью перекрашен и дополнен бамперами от Lada 4x4 Urban. Автомобиль разменивает «сотню» за 7,6 секунды, радует тишиной и комфортом в салоне.

Активная фаза проекта заняла, в общей сложности, около двух лет, а после этого автор участвовал в выставках и различных мероприятиях по тюнингу. В мае 2020 года машина нашла нового владельца.

Переделывать Нивы в Барнауле любят: другой энтузиаст из этого города решил прокачивать внедорожные качества машины и построил Lada 4x4 на портальных мостах.

Фото: Drive2, пользователь BuPTyo3

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»