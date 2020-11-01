В России на четверть вырастет утильсбор на автомобили

Его повысят с 2021 года на все виды автотехники и спецтехнику. На стоимости машин это тоже отразится.

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Формально решение еще не принято, но планы по повышению утильсбора на 25–30% на все виды транспортных средств в России есть, сообщил РИА Новости источник в автопроме. И дело не в том, что власти хотят защитить рынок от импорта, он и так неплохо защищен.

«Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты»,- передает агентство слова другого собеседника, подтвердившего эти слова.

Утильсбор введен в 2012 году одновременно со вступлением в ВТО, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Сбор платят импортеры и производители автомобилей внутри России, но расходы последней из двух категорий компенсируют из федерального бюджета. Их получают подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК) автоконцерны (подавляющее большинство заводов в стране). Известно, что утильсбор на новые автомобили занимает более 10% в структуре расходов каждой четвертой компании (24%) на российском авторынке.

В первую очередь повышение утилизационного сбора отразится на импортных автомобилях, хотя его доля и так невысока. Как правило, это дорогие машины, и повышение цены не окажется чувствительным для состоятельных людей, отмечают аналитики.

Утилизационный сбор повышался уже трижды. Его базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 15 тысяч. Она умножается на коэффициенты, в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля.

Сейчас на рынке продаж автомобилей ажиотажный спрос, специалисты предупреждают, что новогодних скидок ждать не стоит, автомобилей мало, и они будут только дорожать. Такое время...



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