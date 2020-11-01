Haval строит в России завод двигателей

Здесь будут собирать моторы для 90% автомобилей, предназначенных для нашего рынка.

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В Тульской области прошла торжественная церемония начала строительства завода по производству двигателей для автомобилей Haval. Его построят в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области на площади более 10 000 кв. м. и введут в эксплуатацию до конца 2022 года. Здесь будут собирать моторы для 90% автомобилей этой китайской марки в России — мощность завода рассчитана на выпуск 80 тыс. двигателей в год.

Ранее в этом же месте был построен завод по сборке автомобилей, где уже трудятся более 1400 человек, а новое производство обеспечит регион еще 300 рабочими местами. Это будет высокотехнологичное производство, соответствующее международным стандартам в области защиты окружающей среды и энергосбережения.

Компания будет и дальше развиваться в Тульской области, Haval продолжает стратегию локализации в России. В соответствии с подписанным в сентябре 2020 года с Минпромторгом СПИКом, компания выполняет свое обязательство инвестировать 42,4 млрд рублей в локализацию производства автомобилей и компонентов.

Сейчас на российском заводе Haval, который был запущен в июне 2019 года, выпускают четыре модели: кроссоверы HavalF7 и F7x и внедорожники Haval H5 и H9.

С момента запуска производства в Тульской области в прошлом году продажи Haval растут, с января по октябрь — на 55%, всего за этот период нашли своих покупателей 13,2 тыс. автомобилей.

Зачем построили российский завод Haval по сборке автомобилей и как он сегодня работает, читайте в материале нашего корреспондента.



Фото: Haval