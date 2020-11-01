Денис Мантуров также рассказал о господдержке на будущий год.

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9 млрд рублей, которые уже предусмотрены для поддержки льготного автокредитования в будущем году, должно хватить на полгода, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в большом интервью ТАСС.

«Мы традиционно исходим из того, что, запуская программу спроса, будем мониторить ситуацию и принимать своевременно решение для того, чтобы рынок и производство правильно почувствовали те меры поддержки, которые оказываются со стороны правительства. Поэтому у нас, в первую очередь, задача поддержать производство. Прогнозы по следующему году должны быть более позитивными», — отметил чиновник.

Продажи автомобилей за девять месяцев снизились на 13%, производство — на четверть. При этом сейчас дилеры говорят о дефиците автомобилей и предрекают подорожание.

Министр отметил, что действительно в сентябре и ноябре и, по всей видимости, ноябре результаты продаж «позитивные», и рассчитывает, что и в декабре тенденция сохранится. При этом явного дефицита автомобилей он не видит. Мантуров полагает, что на положительную тенденцию сегодня влияют два фактора — меры поддержки, которые были своевременно приняты правительством, и отложенный спрос.

Он дал «осторожный» прогноз на текущий год, который, скорее всего, завершится с показателем минус 10% по рынку (относительно прошлого года) и примерно 15–20% снижение по производству .

На вопрос, насколько подорожают автомобили в будущем, он ответил, что ему кажется, увеличение стоимости должно быть в «пределах инфляции».

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС