Названы самые ликвидные автомобили среди трехлеток

Спойлер — в масс-сегменте это «корейцы», в премиуме — «японцы».

Материалы по теме Самые надежные и самые провальные модели — рейтинг 2020 года

Корейские модели остаются наиболее ликвидными среди трехлетних автомобилей массового сегмента, тогда как в премиальном сегменте лидируют «японцы», отмечают эксперты компании «Автостат Инфо» и проекта «Правильная цена», исследовав остаточные стоимости трехлетних автомобилей.

Для анализа эксперты задействовали данные о стоимости трехлетних автомобилей, данные о продаже машин в 2017 году, а также средневзвешенные цены на авторынке. В массовом сегменте в выборку исследования попали 105 моделей 28 марок, а в премиальном — 87 моделей 13 брендов.

Исследование показало, что в массовом сегменте остаточная стоимость упала на 0,4 процентных пункта с прошлого года и составила 75,5%. Значит, за первые три года эксплуатации машина с «масс-маркета» потеряла в цене около 26%.

Самыми ликвидными в массовом сегменте по-прежнему остаются корейские бренды. Они лидируют с показателем остаточной стоимости в 79,51%. Европейские марки на втором месте — 78,72%. А третье место остается за «японцами», которые сохраняют 75,36% от первоначальной стоимости по прайсу.

По моделям на первом месте по ликвидности в масс-сегменте — Hyundai Creta, сохранившая 90,87% от первоначальной стоимости, на второй позиции Mazda CX-5 (88,51%), на третьей — Mazda6 (85,49%). В топ-5 моделей по ликвидности вошли также Toyota RAV4 (84,32%) и Renault Sandero Stepway (83,78%).

В премиуме остаточная стоимость трехлетнего авто в среднем по рынку составила 69,5%, что на 0,7 процентных пункта меньше результата 2019 года. За три последние года эксплуатации машина этого сегмента потеряла около 30% от своей изначальной стоимости по прайсу. Здесь абсолютным лидером стали «японцы» (остаточная стоимость — 72,9%), за ними оказались американские марки (71,97%), на третьей строчке «европейцы» (68,85%).

Топ-3 самых ликвидных премиальных марок составили MINI (78,12%), smart (77,79%) и Lexus (77,13%). В рейтинге по моделям лидируют Audi A5 — 80,6%, MINI Сooper — 79,99% и Lexus RX (79,55%).

Эксперты отмечают, что незначительное снижение остаточных стоимостей связано с тем, что весной 2020 года были приостановлены поставки новых автомобилей, что вызвало небывалый отложенный спрос и дефицит новых авто, который частично стал реализовываться летом с началом поступления машин на склады дилеров. Пандемия затронула многие секторы экономики, что привело к ослаблению рубля в августе 2020 года. Свою роль сыграло и то, что на руках у россиян скопилась наличность — более 12 трлн рублей, так как туризм и досуговые развлечения стали практически недоступны. И многие решили потратить деньги на автомобили.

Ожидается, что в 2021 году объем рынка несколько уменьшится, поэтому снижения цен ждать не стоит. Ликвидность трехлетних автомобилей еще повысится, особенно в сегменте «премиум».

Американский журнал Consumer Reports подготовил свой рейтинг самых надежных автомобильных брендов и моделей.



Фото: Unsplash