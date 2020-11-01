УАЗы подорожали на 10–13 тысяч руб.

Прибавили в цене Хантер, Патриот и Пикап.

Так, все комплектации УАЗ Хантер стали дороже на 10–13 тыс. руб. (0,9–1,6%), и теперь стоимость внедорожника находится в диапазоне от 827 000 до 1 088 900 рублей, сообщает портал «Цена Авто», который регулярно мониторит цены на автомобили.

Патриот и Пикап подорожали лишь в начальной версии — на 11 тыс. руб., то есть на 1,2%, и сейчас цены на них начинаются от 939 000 рублей и 959 000 рублей соответственно. Остальные комплектации сохранили прежнюю стоимость.

Согласно статистике AEB, с января по октябрь этого года было продано 25 284 автомобиля данной российской марки, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи снизились на 7% и составили 3666 автомобилей.



Ранее УАЗы дорожали в сентябре, и тогда прибавка составила 10–20 тыс. рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

