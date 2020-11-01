Сдачу теории экзамена на права запишут на видео

Это следует из проекта приказа МВД об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов.

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Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Согласно текущим правилам, рабочее место экзаменатора должно быть устроено таким образом, чтобы он мог осуществлять визуальный контроль за действиями кандидатов в водители. При этом видеокамеры в классе необязательны.

Однако это должно измениться:

«Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия… проводится проверка работоспособности системы аудио-, видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе», — говорится в документе.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что несмотря на то, что испытания «площадка» в экзамене на права не будет, инспектор сможет по заданиям «в городе» понять, насколько хорошо ученик владеет навыками вождения.



Фото: Александр Алпаткин/ТАСС