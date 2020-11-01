Погружение в реальность: новое в сдаче экзамена на права

ГИБДД больше не будет тестировать претендентов на права на площадке, основной упор сделают на проверку навыков вождения в реальной обстановке.

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Глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что инспекторы уделят особое внимание навыкам вождения в реальных условиях, то есть по автострадам, развязкам, перекресткам. Это позволит оценить умение водителей, а расширенная линейка упражнений поможет сотруднику ГИБДД понять, насколько водитель будет безопасен. Черников привел статистику: более 700 молодых водителей в год погибают из-за недостаточных знаний и умений.

Новые правила вступят в силу с апреля 2021 года. Ошибки и нарушения будут разделены на несколько групп: по одному, два и три балла. Чтобы сдать экзамен, достаточно набрать не больше пяти баллов. Экзамен заканчивается сразу после некоторых нарушений, например из-за непристегнутого ремня безопасности. Чтобы аннулировать результат экзамена, понадобится решение комиссии, в которую будут входить как минимум три должностных лица.

Эксперты считают, что объединение «площадки» и «города» усложнит испытание и психологически сделает сдачу сложнее, курсантам будет проще ошибиться.

Недавно Черников также рассказал, что ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей и наркоманов за рулем.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС