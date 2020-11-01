Новый алко- и наркотестер для ГИБДД: 15 секунд на проверку

Устройство в скором времени получат инспекторы для первичной проверки на дорогах.

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Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы для определения состояния водителей, передает РИА Новости слова начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

И это не просто алкотестер, прибор способен выявить как алкогольное, так и наркотические опьянение — своеобразный индикатор состояния водителя. С помощью него при проведении массовых проверок на дорогах можно выявлять потребителей спиртного и наркотиков и ограничивать их выезд на дороги. Такие проверки должны быть внедрены, считает глава ведомства.

Индикаторы прибора позволят инспекторам за секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Причем прибор определяет наличие запрещенных веществ не только в выдыхаемом воздухе, но и в слюне.

Дело в том, что выявлять наркоманов достаточно сложно, инспектор порой и видит, что человек не вполне адекватный, но не всегда может его задержать, так как тест на наркотики (доказательство) готовится несколько дней. Теперь один из индикаторов определит наличие в организме наркотиков за 15 секунд, что позволит инспектору отстранить такого водителя от управления и отправить на дальнейшее медосвидетельствование, которое покажет, какие наркотики и в каком количестве присутствуют в организме.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС