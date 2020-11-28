Выходите из магазина, а припаркованной машины нет... Раньше все думали — угнали! Сегодня — неужели эвакуатор?!

Материалы по теме За что и как вас могут эвакуировать: главные правила

Мы узнали, много ли автовладельцев сталкивалось с такой неприятностью. Совместный онлайн-опрос: «Ваш автомобиль когда-нибудь увозил эвакуатор?» провели специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» с 20 по 24 ноября, в нем приняло участие более 1100 читателей.

Как выяснилось, почти половина (48,2%) из вас никогда с подобным не сталкивались, поскольку вы соблюдаете правила. Примерно каждый третий, или 30,8% опрошенных, один раз оказались в таком положении, но, как сами признались, это стало уроком.

А вот каждому восьмому (12,6%) участнику опроса либо, что называется, «по барабану», либо они не особо внимательны к знакам — не раз бывали в таких ситуациях.

Меньше всего среди респондентов тех, кто успел вовремя вернуться и договориться, чтобы его машину не увозил эвакуатор, — 8,4%, или каждый двенадцатый автовладелец.

Комментирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»:

— К счастью, я не проходил через подобное. И надеюсь, что не пройду. Всегда ставлю машину там, где положено, если предстоит надолго ее оставить. Да, могу заехать на бордюр, когда около дома нет мест, а надо разгрузить много вещей. Но это занимает всего лишь несколько минут.

С одной стороны, мне хочется посочувствовать тем людям, у которых машину увез эвакуатор. Но с другой, возникает вопрос: почему они это допустили, когда ставили автомобиль там, где этого делать нельзя, да еще оставили надолго?

Вспоминаю случай, когда один мой родственник приехал в крупный торговый центр на машине, а через час вышел оттуда, но ее на парковке не обнаружил… Ему чуть плохо не стало — автомобиль от угона не застрахован, а значит, немалые деньги пропали. Но нашелся «добрый» человек в лице «дежурившего» рядом таксиста, который объяснил, что машину увез эвакуатор — оказалось, что она стояла на месте для инвалидов. Заодно таксист предложил свои услуги и отвез незадачливого родственника на штрафстоянку. Вот так обычная невнимательность обернулась потерей нескольких тысяч рублей… Будьте внимательны!

Наш корреспондент однажды сел за баранку эвакуатора, и теперь он точно знает, что делать, если автомобиль эвакуировали.



Фото: Depositphotos

Инфографика: «Автостат»