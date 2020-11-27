Аналитики сравнили рейтинги известности брендов и их деловой репутации. Есть отличия.

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Рейтинги известности и деловой репутации брендов, торгующих машинами на территории России, представил холдинг «Ромир». Исследование проводится ежегодно, и в этот раз рейтинг известности возглавили BMW, Toyota и Mercedes-Benz, что означает, что компании знают 95% респондентов. Высокий результат также получили Nissan, Volkswagen, Mitsubishi, Skoda, Kia и Ford — 94%. В конце рейтинга три китайские марки: Chery (66%), Geely (60%) и Haval (51%).

Исследование показало, что лучше других разбираются в брендах мужчины 25–44 лет и водители автомобилей, а также респонденты с высоким доходом.

Также в пятый раз «Ромир» опубликовал рейтинг деловой репутации брендов, представленных на территории России, и сравнил динамику индекса доверия с результатами 2016 года. Индекс доверия считается в процентных пунктах — это разница между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретному бренду. Из этого рейтинга можно сделать вывод, насколько потребители уверены в силе и честности бренда.

В рейтинге доверия лидируют Toyota (93 п.п.), BMW, Mercedes—Benz и Volkswagen (по 92). Пятую и шестую строчку заняли Nissan (91) и Mitsubishi (90).

В середине расположились Ford (89 п.п.), Skoda (85), Hyundai (85), Kia (83), Chevrolet (81) и Renault (79). «Китайцы» завершают таблицу в следующем порядке: Geely (55 п.п.), Haval (55) и Chery (51).

Интересно, что Chery больше доверяет молодежь 18–24 лет (60 п.п.), а женщины чаще, чем мужчины, уверены в надежности BMW (94 п.п. против 90 п.п. у мужчин) и Chevrolet (83 п.п. против 78 п.п. у мужчин).

Исследование показало, что доверие к наиболее популярным маркам за пять лет, в целом, изменилось мало. Позитивными сдвигами отметились Chevrolet (+3 п.п.) и Renault (+6 п.п.). Наибольший рост доверия за четыре года, несмотря на невысокие позиции в рейтинге, показали китайские автомобильные бренды Chery и Geely (+16 п.п. у обоих). Бренд Haval в 2016 году не анализировали.

Эксперты не удивлены, что лидеры сохраняют позиции на протяжении длительного времени: дело в том, что эти компании максимально вкладываются в удержание и привлечение лояльных клиентов. Те бренды, что улучшили позиции в рейтинге доверия, провели колоссальную работу, изменив мнение покупателя в свою сторону. Отметим, что китайские марки стали чувствовать себя увереннее и смело завоевывают покупателей.

В исследовании приняли участие 1500 человек.

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