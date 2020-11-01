АВТОВАЗ заканчивает тесты новой мультимедийки

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Материалы по теме Lada Vesta и Xray получат новые цифровые приборы

Завод АВТОВАЗ готовится к производству автомобилей, оснащенных новой мультимедийной системой. Об этом сообщило корпоративное издание завода, газета «Волжский автостроитель». Выпуск № 14 от ноября в заметке «Качество сегодня — ключевой игрок» цитирует вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей Ксавье Эжера.

В ближайших планах — запуск на наших автомобилях новой мультимедиа. В данный момент система находится на финальном этапе испытаний. К тестированию подключены разные команды специалистов в разных городах. Наша задача — выявить все возможные недостатки системы до того, как она попадет в производство и к потребителю, отметил Ксавье Эжер.

Мультимедийный комплекс Renault Logan и Sandero 2021 модельного года

Из новинок недалекого будущего, которые стоит ожидать от бренда Lada, однозначно можно говорить только об обновленном семействе Largus FL. Эти автомобили действительно получат мультимедийный комплекс, которого в настоящий момент у них нет, но этот узел будет заимствованным у бюджетных моделей Renault, которые также выпускаются на АВТОВАЗе.

Есть вероятность, что мультимедийный комплекс, действительно нуждающийся в полноценном комплексе испытаний, — это некая новая система, предназначенная не для обновленного Ларгуса, а для моделей Vesta, Xray или Granta. «За рулем» спросил пресс-службу АВТОВАЗа, о каких моделях идет речь в заметке.

«У нас постоянно ведется множество разработок. как для текущих, так и для будущих автомобилей. Все как всегда, без сенсаций, все так работают», — ушел от ответа руководитель пресс-центра предприятия Сергей Ильинский.

В ноябре 2020 года стало известно также, что АВТОВАЗ готовится к выпуску полноприводных машин на платформе Renault CMF-B.

Фото: Renault