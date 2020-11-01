АВТОВАЗ готовится к производству моделей с полным приводом

Речь идет о моделях Lada или Renault, в основе которых будет лежать архитектура CMF-B.

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В срок до 4 декабря 2020 года на заводе АВТОВАЗ в Тольятти должен быть закончен монтаж линии контроля, предназначенной для тестирования автомобилей на платформе Renault CMF-B. Об этом сообщает независимый паблик AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники внутри завода. Напомним, CMF-B является дальнейшей эволюцией платформы B0.

Машины на базе «обычной» платформы B0 (и ее обновленном в 2014 году варианте Global Access) завод АВТОВАЗ уже выпускает — это Lada Largus, Lada Xray, а также Renault Logan и Sandero. Теперь же производство модернизируют: новая контрольная линия позволит тестировать машины с платформой CMF-B и, в том числе, их полноприводные модификации.

Концепт Lada XCODE, 2016 год

Ранее АВТОВАЗ официально комментировал ситуацию с обновлением сборочного конвейера B0: руководитель пресс-центра предприятия Сергей Ильинский сообщил, что модернизация производственных линий идет в постоянном режиме, и «не стоит искать тут специальной новости».

Сроки запуска новых моделей пока неизвестны, однако идущая модернизация производства говорит о том, что в планах такие модели действительно есть. Другое дело, что это могут быть как планы по марке Lada (новые Granta и 4x4), так и по марке Renault.

Напомним, рестайлинга Весты в короткой перспективе ждать не стоит, а ближайшей новинкой АВТОВАЗа должен стать Largus FL.

Фото: АВТОВАЗ