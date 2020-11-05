Lada Largus FL: новые фото интерьера — журнал За рулем

Lada Largus FL: новые фото интерьера

Теперь мы знаем, как выглядит правая часть передней панели.

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Опубликованы первые фото салона Lada Largus FL

В интернете получают новые шпионские фото интерьера обновленной версии модели Lada Largus. На этот раз в объектив попали передняя панель и дверная карта. Снимки опубликовал паблик AvtoVAZ News, сообщив, что на фото — интерьер собранного на конвейере автомобиля. Сейчас каждый день, по информации источника, собирают несколько экземпляров Lada Largus FL.

Одно из фото проясняет виде правой части передней панели — очевидно, сфотографирована одна из недорогих комплектаций с одной водительской подушкой безопасности. Вместо второй, пассажирской, мы видим полезный объем для мелочей, который, по сравнению с нынешним исполнением, стал более открытым в верхней части — теперь это не ниша, а, скорее, полка.

Уже известно, что панель Ларгус унаследует у кроссовера Renault Duster, в мультимедийном центре будет присутствовать навигатор, а сиденья с трехступенчатым обогревом достанутся от Xray Cross — такие уже опробованы на выпускающейся сейчас спецверсии Largus Cross Quest. Согласно официальным данным, работа над этим проектом идет по плану — об этом «За рулем» ранее сообщал директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.

Фото: AvtoVAZ News

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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