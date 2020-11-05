Lada Largus FL: новые фото интерьера

Теперь мы знаем, как выглядит правая часть передней панели.

Материалы по теме Опубликованы первые фото салона Lada Largus FL

В интернете получают новые шпионские фото интерьера обновленной версии модели Lada Largus. На этот раз в объектив попали передняя панель и дверная карта. Снимки опубликовал паблик AvtoVAZ News, сообщив, что на фото — интерьер собранного на конвейере автомобиля. Сейчас каждый день, по информации источника, собирают несколько экземпляров Lada Largus FL.

Одно из фото проясняет виде правой части передней панели — очевидно, сфотографирована одна из недорогих комплектаций с одной водительской подушкой безопасности. Вместо второй, пассажирской, мы видим полезный объем для мелочей, который, по сравнению с нынешним исполнением, стал более открытым в верхней части — теперь это не ниша, а, скорее, полка.

Уже известно, что панель Ларгус унаследует у кроссовера Renault Duster, в мультимедийном центре будет присутствовать навигатор, а сиденья с трехступенчатым обогревом достанутся от Xray Cross — такие уже опробованы на выпускающейся сейчас спецверсии Largus Cross Quest. Согласно официальным данным, работа над этим проектом идет по плану — об этом «За рулем» ранее сообщал директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.

По сообщениям независимых источников, серийное производство Lada Largus FL смещено с нынешнего года на февраль 2021-го, а продажи должны стартовать в марте 2021 года.

Фото: AvtoVAZ News