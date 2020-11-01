АВТОВАЗ объяснил, почему нет рестайлинга Весты

Он может размыть фирменный облик.

Материалы по теме Lada Vesta может стать двухцветной — за 16 тысяч

13 ноября 2020 года корпоративная газета АВТОВАЗа «Волжский автостроитель» опубликовала статью о выпуске юбилейного, полумиллионного экземпляра Lada Vesta на заводе Lada Ижевск. Автомобилем с номером 500 000 на бортах стал седан черного цвета.

В материале рассказывается, что происходило с модель за пять лет выпуска, почему она стала популярной и что ждет ее дальше. В частности, комментируется ситуация с обновлением семейства. В заметке объясняется, что АВТОВАЗ не раскрывает детали и сроки проведения рестайлинга — в условиях жесткой конкурентной борьбы это стало мировой практикой.

Впрочем, есть мнение, что постоянные рестайлинги, которыми увлекаются иностранцы, могут просто портить машину. Размывается фирменный облик, нарушаются пропорции, автомобили теряют индивидуальность, и так далее, — добавляет издание «Волжский автостроитель».

Подчеркивается, что Vesta почти сразу после запуска встала на путь модернизации: в соответствии с пожеланиями клиентов, в 2017–2019 годах сделано множество улучшений и обновлений. В этот период запустился универсал Vesta SW, который сейчас выбирают 50% клиентов, появились версии Cross, а также мотор 1,8 л, вариатор, обогрев руля и задних сидений, 17-дюймовые колеса, электроскладывание зеркал. Сейчас, пишет «ВА», развивается новая тенденция — персонификация автомобиля.

Теперь у Весты есть двухцветная окраска, версии Black и устанавливаемый дилерами электропривод двери багажника.

Фото: АВТОВАЗ