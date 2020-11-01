Транспорт для рыбалки: снегоцикл своими руками

Старый мотоцикл, металлолом, сварочный аппарат и немного смекалки — вот и готов транспорт.

Народное творчество в сфере техники никуда не исчезло — пусть автомобили-самоделки остались в советском прошлом, но легкую технику продолжают конструировать даже с большим энтузиазмом, чем прежде. Доступные китайские «доноры», старый добрый сварочный аппарат и российская смекалка — так и рождаются уникальные гибриды, вроде этого снегоцикла, построенного умельцем Владимиром из Петрозаводска.

За основу взят небольшой кроссовый пит-байк. Вместо переднего колеса — самодельная лыжа, качающаяся вокруг точек крепления к амортизаторам, а сзади — сборная конструкция из деталей от старого снегохода и самостоятельно изготовленных элементов. Гусеница у снегоцикла сделана из шипованной шины размером 18". На создание транспорта ушло два месяца.

В покое снегоцикл сам удерживает равновесие — лыжа и гусеница достаточно широкие. Управление требует привыкания, но довольно простое; по плотному снегу можно развить неплохую скорость. Автор продает изделие за 10 000 рублей и готовится делать следующий, более продвинутый образец для поездок на зимнюю рыбалку.

Заменять колеса на зиму лыжами и гусеницами — это старая российская традиция.

Видео: Youtube, канал VASHIVAN