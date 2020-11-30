Lada XRAY готовят к отзыву из-за проводов

Дилеры Lada получили от завода-изготовителя предписание по проверке и устранению дефекта прокладки жгута проводов двигателя на семействе моделей, оснащенных вариатором.

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На 3672 автомобилях Lada XRAY с CVT-трансмиссией (вариатор Jatco), отгруженных дилерам с 18 июня 2019 года по 6 июля 2020 года, трассы жгута проводов двигателя могли быть перекручены и установлены не под тем углом, стало известно сайту «Лада.онлайн», с которым поделился один из дилеров марки.

Дилерам предписано отсоединить кузовную часть жгута и перекрутить по часовой стрелке, чтобы исправить образовавшиеся заломы и складки — пошаговую методику оценки отклонения трассы жгута двигателя от прописанной в документации разработали тольяттинские инженеры специально для устранения этой проблемы.

Пока неясно, будет ли АВТОВАЗ устраивать полноценную отзывную кампанию или же эту работу выполнят специалисты на сервисе во время прохождения очередного ТО.

В конце октября была объявлена отзывная кампания воспламеняющихся Lada Vesta и XRAY. В качестве официальной причины называли «возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов».

Фото: Lada