ГИБДД тестирует новую процедуру техосмотра. Не все гладко

С 1 марта 2021 года технический осмотр автомобиля в России будут проводить по-новому.

Материалы по теме Новая система техосмотра — будут очереди

Госавтоинспекция начала тестировать модернизированную автоматизированную информационную систему техосмотра. По новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта, автомобиль при техосмотре будут фотографировать дважды: при въезде на пункт ТО и на выезде.

Диагностические карты станут оформлять сразу в системе ЕАИС ТО, которую уже модернизировали и подключают к ней операторов для тестирования. Но дело идет со скрипом, по сведению «Российской газеты», — из 200 московских операторов пока к системе подключился всего один.

Эксперт сможет войти в систему только с помощью своей усиленной электронной цифровой подписи. Такой же подписью он завизирует диагностическую карту после диагностики и будет нести ответственность за проведение процедуры. Начало и конец техосмотра должны подтверждать фотографии въезда и выезда с диагностической линии. На фото должны быть координаты места съемки, соответствующие расположению пункта ТО, но тут есть вопросы.

Операторам предложили сообщить координаты своих пунктов, чтобы внести их в реестр, но, во-первых, в здании может не быть сигнала нужного качества для точного определения координат, во-вторых, линия диагностики длинная, координаты на въезде и выезде с нее будут отличаться, признают ли тогда диагностическую карту действительной? А если нет, не привлекут ли к ответственности оператора? Есть вопросы и к фото, на которых должны быть видны марка, цвет и госномер автомобиля. А если автомобиль приедет на осмотр не вполне чистый или без шильдиков, которые могли отвалиться в процессе эксплуатации? Между тем, без шильдиков машину эксплуатировать можно, и оператор не вправе заставить владельца перед проверкой помыть машину. Изменились требования и к оборудованию пунктов ТО, которые в большинстве случаев требуется модернизировать.

Контролировать работу пунктов будет ГИБДД: ведомство должно мониторить деятельность операторов, проверять диагностические карты в системе и проводить контрольные закупки. В РСА надеются, что контрольные закупки уберут с рынка недобросовестных операторов: на сегодняшний день около 80% владельцев покупают диагностические карты, то можно представить, сколько операторов занимаются такой продажей.

В результате усложнения требований около 20% операторов рассматривают вероятность закрытия своего бизнеса, показал опрос, проведенный Союзом автостраховщиков. Это приведет к дефициту пунктов проведения техосмотра, которых и сейчас немного, и с 1 марта автовладельцы могут столкнуться с новой проблемой. Хотя обеспечить регион должным количеством пунктов — задача местных властей, но техосмотр, прежде сего, частный бизнес, и как власти могут на него повлиять, вопрос открытый.

Ранее МВД предлагало ввести уголовную ответственность для водителей, которые приобрели фальшивый техосмотр, ведь диагностическая карта — это тоже документ.



Фото: Егор Алеев/ТАСС