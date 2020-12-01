Паспорта недостаточно? МВД не опознает учеников перед экзаменом

Удостоверяться, что это именно тот человек, что указан в документе, хотят с помощью видеокамер и аудиозаписи.

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В МВД отмечают, что стоит начать при помощи видеокамер и аудиозаписи проверять личность кандидата в водители перед практическим испытанием для получения прав, об этом стало известно РИА Новости.

В начале экзамена кандидат в водители садится на водительское место, а экзаменатор с помощью аудио- и видеорегистрации фиксирует, что человек, находящийся за рулем и изображенный на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители, одно и то же лицо. Потом экзаменатор должен вслух произнести его фамилию, имя, отчество и только после этого испытуемому разрешается готовиться к сдаче экзамена.

Сейчас экзаменатор устанавливает личность кандидата по документу, удостоверяющему личность, эта норма останется и в новом регламенте, который должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее стало известно, что сдачу теоретической части экзамена на права также будут записывать на видео. Сейчас видеокамеры в классах необязательны, достаточно того, что за курсантами наблюдает экзаменатор.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС