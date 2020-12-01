С 1 декабря до конца февраля запрещается эксплуатация легковых автомобилей на летних шинах.

Материалы по теме У шипов больше нет преимуществ — все вопросы про зимние шины

С сегодняшнего дня начала действовать норма техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которой в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация легковых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.

Зимняя резина устанавливается на всех колесах. Если используются шипованные шины, они также должны быть установлены на все колеса автомобиля.

В МВД предлагали ввести штраф за использование шин не по сезону, но пока его не существует. Оштрафовать на 500 рублей могут за использования чрезмерно изношенных шин — в случае с зимними, если глубина протектора менее 4 мм, за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек, за установку разных размеров и моделей.

В ноябре депутаты вновь подняли вопрос о запрете шипованных шин в городах, так как они разрушают дороги, но он повис в воздухе, решение по этому поводу так и не приняли.

Фото: Depositphotos