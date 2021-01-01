10 самых дорогих машин: их продали с аукциона

Пять из них были выпущены одним производителем, причем до 1939 года, и находились не в лучшем состоянии.

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Из десяти самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах в 2020 году, только один куплен до начала пандемии. Остальные торги проходили дистанционно.

Но гораздо интереснее то, что половина машин топа произведены одной компанией — Bugatti, и все они старше 80 лет, так как выпустили их до 1939 года. Последний раз такое количество довоенных автомобилей входило в топ-10 в 2011 году.

Три из этих Bugatti (Type 35C 1928 года, Type 57S Atalante 1937 года и Type 59 Sports 1935 года) проданы на одном аукционе.

В общей сложности автомобили из топ-10 ушедшего года стоят более 61 миллиона долларов, или 4,66 млрд рублей.

10. Lamborghini Miura P400 SV Speciale 1971 года

Этот легендарный и очень красивый спорткар куплен на аукционе Gooding & Company за 3 207 000 фунтов стерлингов, или примерно за 330,5 млн рублей — треть миллиарда, и это лишь десятое место!

9. Ferrari 550 GT1 Prodrive 2001 года

Этого «юношу», которому на момент продажи было всего 19 лет, купили на аукционе RM Sotheby«s, заплатив за него 4 290 000 долларов, или 327,2 млн рублей.

8. Alfa Romeo BAT 5 1953 года

За столь необычный автомобиль, кажется, торговались до последнего доллара, судя по последним трем цифрам в цене (спойлер — вряд ли это так). Покупатель заплатил за машину 4 946 666 долларов (примерно 377,3 млн рублей).

7. Alfa Romeo BAT 7 1954 года

Та же история произошла и с данным автомобилем — возможно, что у этих Альф теперь один и тот же хозяин. За «семерку» отдали аналогичную сумму — 4 946 666 долларов. Кстати, продавали их на одном аукционе RM Sotheby«s.

6. Alfa Romeo BAT 9 d 1955 года

Как говорится, Бог любит троицу. Вот и «девяточка» ушла за ту же сумму. Видимо, к тому же человеку. 4 946 666 долларов были внесены в кассу аукциона RM Sotheby«s. Три раза. Как-то подозрительно это выглядит...

5. Bugatti Type 35C 1928 года

Автомобиль находится не в лучшем виде, но даже в таком состоянии он стоил 3 935 000 фунтов стерлингов (примерно 405,5 млн рублей).

4. Bugatti Type 55 Super Sport 1931 года от Figoni

Родстер начала прошлого века от такой компании, как Bugatti, должен стоить дорого, поэтому кто-то не пожалел отдать за него 4 600 000 евро, или примерно 424 млн рублей.

3. Bugatti Type 55 Super Sport 1932 года

Был ли в 1932 году автомобиль круче, чем этот Bugatti? Возможно. Но главное, что родстер крут сегодня, а круче него только еще два Bugatti. За этот Type 55 Super Sport заплатили в прошлом году 7 100 000 долларов (около 540,4 млн рублей).

2. Bugatti Type 57S Atalante 1937 года

У машины спорный дизайн и посмотрите, какие прекрасные спицевые колеса, которых нет у других Bugatti из нашего списка, если не считать лидера. Машина была продана на аукционе Gooding & Company за 7 855 000 фунтов стерлингов (это около 809,6 млн рублей).

1. Bugatti Type 59 Sports 1934 года

Какой автомобиль может стоить 9 535 000 фунтов стерлингов (983 млн рублей)? Во-первых, это самый дорогой на сегодняшний день Bugatti в мире. Type 59 Sports считался лучшим автомобилем Bugatti Grand Prix. Данный экземпляр когда-то принадлежал королю Бельгии Леопольду III, участвовал в Гран-при Монако и выиграл Гран-при Бельгии с Рене Дрейфусом за рулем. Впоследствии он получил доработанное шасси, кузов и трансмиссию, после чего продолжил участвовать в гонках и брал призовые места.

А вы задавались вопросом, сколько суперкары могут проехать на одном баке? Ответ вас удивит.

Фото: аукционные дома