Популярный и недорогой Mini первого поколения можно найти в любой стране. Даже в самой южной точке земного шара.

Материалы по теме Неизвестная версия Жигулей — вы о такой знали?

Mini первого поколения, появившийся в 1960-х годах, быстро стал популярным автомобилем. Его можно было встретить (и до сих пор можно) повсюду. Без преувеличений. Даже на холодных, пустынных просторах самого южного континента Земли.

Как и следовало ожидать, у автомобиля, получившего название Mini-Trac, интересная история. Она берет свое начало в Австралии и связана с Терри О'Хара — имя может показаться знакомым фанатам «Безумного Макса». Живя в Мельбурне, О'Хара принимал участие в создании нескольких машин для фильма. Но до этого он построил множество специализированных гусеничных вездеходов для Австралийской национальной антарктической исследовательской экспедиции. У его творений были нестандартные кузова и огромные размеры, но не у всех.

Mini имел компактную переднеприводную компоновку, как и все транспортные средства с гусеничным приводом. Поэтому поставить Mini на гусеничный ход было относительно несложно. О'Хара избавился от колес и подвески, установил звездочки на дифференциал и соединил их цепями с ведущими звездочками. Затем на Mini были установлены резиновые гусеницы шириной 180 мм, а в качестве направляющих использовались колеса Mini-spec. Так и родился Mini-Trac.

Хотите верьте, хотите нет, но остальные узлы и агрегаты остались оригинальными, от 4-ступенчатой коробки передач и до задних барабанных тормозов, которые подтормаживали ту или иную гусеницу и заставляли вездеход поворачивать. Правда, двигатель объемом 0,85 литра был заменен на более мощный 1,1-литровый мотор и, очевидно, добавлен отопитель салона.

О'Хара построил три гусеничных Mini. Но только один использовался в Антарктиде (с 1965 года). Позже он был перевезен в Викторианские Альпы Австралии, а после 1966 года исчез. Еще один был построен для Новой Зеландии, но о его судьбе ничего не известно. Третий вездеход имел более короткие гусеницы и оказался продан в Канаду.

Для просмотра видео с переводом активируйте субтитры на английском языке, а затем выберите функцию перевода на русский в настройках.

История знает Запорожец, который ездил на сырой нефти. Узнать об этом чуде вы можете здесь.

Фото, видео: Youtube