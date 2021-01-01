«Японцу» сделали дикий развал: он даже поехал!

«Гараж 54» провел очередной эксперимент, объектом которого оказалась Toyota Mark II.

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Автомобилю сделали мощнейший развал колес, по моде Oni-kyan. Этот вид тюнинга когда-то был необычайно популярен в Японии, а потом перекочевал и в США, где носит название Demon Camber (Демоны развала). Это довольно опасный и дорогой вид тюнинга, потому что шины, установленные под экстремальными углами, долго не живут, пятно контакта слишком узкое. Из-за особенностей автомобилей развал колес часто делают разным для переднего и заднего мостов.

Наши специалисты из «Гаража-54» тоже не на шутку раскорячили колеса «японца», вообще, максимализм им свойственен. Передние поставили под углом 45%, задние — под 30%. Колеса вышли наружу, далеко за пределы кузова, ходовую пришлось переделать, но в целом автомобиль получился рабочим, и ведущий Владислав Барашенков выехал на испытательный полигон, чтобы поделиться впечатлениями.

Поскольку пятно контакта очень маленькое, педалью газа нужно управлять предельно осторожно — чуть надавил, и машину несет боком. Разгоняется она тоже не очень хорошо — «зацепа мало», назад ехать не хочет вообще, зато для дрифта машина хороша, в бок срывается моментально и прекрасно крутится на одном месте.

Со стороны «японец» смотрится уморительно, как будто не едет, а ползет, перебирая лапками. Дополняют картину специально перевернутые белые диски с широкими «полками».

Барашенков признался, что ехать было страшно, машина скребет «пузом», и есть ощущение, что вот-вот что-то сломается. Но в целом эксперимент удался.

А если в подвеску поставить 12 амортизаторов? Читайте и смотрите видео этого сумасшедшего эксперимента.

Видео: YouTube