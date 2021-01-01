Машина для кражи топлива: смотрите, как она устроена

Ничего необычного, просто большие канистры, насос и три пары ловких рук.

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В Москве задержали троих похитителей топлива, которые сливали бензин с каршеринговых машин.

К сотрудникам ППСП во время патрулирования по району Капотня обратился мужчина, который видел, как неизвестные сливают топливо с автомобиля. Гражданин дал подробную ориентировку — описал приметы и автомобиль, на котором перемещались предполагаемые преступники.

Недалеко от места, которое указал очевидец, сотрудники полиции обнаружили автомобиль, полностью совпадающий с описанием, а внутри него — троих молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет, сообщает сайт МВД. Как выяснилось, двое из них ранее были судимы.

В салоне автомобиля находился насос и пять 50-литровых пластиковых канистр, в двух из них уже плескалось топливо. Ущерб каршерингу составил около 2000 рублей, а иные факты противоправной деятельности шайки сейчас устанавливаются. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту кражи и избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В 2020 году в Смоленске полиция задержала преступную группу, сливавшую топливо с тепловозов.

Видео: YouTube, канал МВД МЕДИА